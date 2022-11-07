6 листопада 16 кременчужан захворіли на ковід

6 листопада у місті зареєстрували 16 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє мерія.
Захворіли 9 жінок віком від 20 до 65 років та 7 чоловіків віком від 34 до 70 років. З вперше виявлених випадків захворювання 15 пацієнтів перебувають під наглядом сімейних лікарів, один – на лікуванні в інфекційному шпиталі.
В інфекційних шпиталях на лікуванні знаходиться 33 людини. Випадків смерті вчора не було.
Всього у Кременчуці налічують 26 718 хворих, одужало 25 575, померло 727.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер