Кременчужан запрошують на майстер-клас із котомалювання

Кременчужан — дітей, підлітків та дорослих — запрошують на майстер-клас із «Котомалювання і розмова про наївне мистецтво». Його проведе наша колега, кременчуцька журналістка Олена Ліпошко. А про художників наївного жанру Марію Примаченко та Ніку Піросмані розповість спікерка заходу Альона Глазкова.
Організатор заходу — громадська організація «Простір ідей».
Коли: 10 листопада, у четвер, о 16.00
Де: Простір Ідей, вул. Софіївська, 36-Б (вхід з двору).
До речі, прямо зараз роботи Олени можна побачити на виставці у Кременчуцькій міській художній галереї
Задля кращої організації заходу просять заповнити коротку реєстраційну форму.
Нагадаємо, Олена Ліпошко малює ще й пророчі картини. Вона ще на початку війни намалювала «бавовну» на Кримському мосту, на яку споглядають її котики.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер