Кременчужан запрошують на майстер-клас із котомалювання

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 152

Кременчужан — дітей, підлітків та дорослих — запрошують на майстер-клас із «Котомалювання і розмова про наївне мистецтво». Його проведе наша колега, кременчуцька журналістка Олена Ліпошко. А про художників наївного жанру Марію Примаченко та Ніку Піросмані розповість спікерка заходу Альона Глазкова.

Організатор заходу — громадська організація «Простір ідей».

Коли: 10 листопада, у четвер, о 16.00

Де: Простір Ідей, вул. Софіївська, 36-Б (вхід з двору).

До речі, прямо зараз роботи Олени можна побачити на виставці у Кременчуцькій міській художній галереї

Задля кращої організації заходу просять заповнити коротку реєстраційну форму.

Нагадаємо, Олена Ліпошко малює ще й пророчі картини. Вона ще на початку війни намалювала «бавовну» на Кримському мосту, на яку споглядають її котики.