На Кримському мосту - пожежа

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На Кримському мосту, який з'єднує Росію та окупований Крим, спалахнула пожежа. Про це повідомляють РИА Новости.

Російське видання з посиланням на окупаційну владу Криму інформує, що за попередніми даними, на одній із ділянок Кримського мосту горить цистерна з паливом. У дорожньому управлінні “Тамань" заявили, що рух мостом припинено. За попередніми даними, люди не постраждали.

Видання РБК повідомляє з посиланням на “Крымскую железную дорогу”, що загорілася цистерна палива, яка була у хвості вантажного поїзда. Автомобільний рух мостом призупинено, там працюють автодорожні служби і МЧС.

Готується запуск поромної переправи через Керченську протоку, повідомили в окупаційній владі. Судноплавство у Керченській протоці не обмежувалося через пожежу на Кримському мосту.

Повітряні сили ЗСУ у свою чергу повідомляють, що на кримському мосту зруйнована частина дорожного полотна.

« Ранок на кримському мосту. Горять цистерни з пальним. Також зруйновано частину дорожнього полотна! Все буде Україна!» – йдеться в дописі .

Президент рф володимир путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту, повідомляє російський Інтерфакс.

«Глава» призначеного Росією парламенту окупованого Криму Володимир Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили «українські вандали». Він додав, що пошкодження будуть оперативно відновлені, «благо вони не мають важкого характеру».

Станом на 10 ранку відкрите горіння на Кримському мосту ліквідоване, повідомляють російські екстрені служби.

Прессекретар президента рф Дмитро Пєсков заявив, що прогнозів щодо відновлення Кримського мосту після пожежі поки немає. При цьому залізничне сполучення з окупованим півостровом припинено, пишуть РИА Новости.





А ось пророча картина нашої колеги, журналістки Олени Ліпошко, яка намалювала "бавовну" на Кримському мосту ще на початку великої війни. «Котики таки рулять», - написала Олена на своїй сторінці у Фейсбук.



