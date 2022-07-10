Яку «відповідь» може зробити рф у разі знищення Кримського мосту ЗСУ

Якщо Збройні Сили України завдадуть удару по Кримському мосту, то російська федерація може застосувати ядерну зброю.
Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.
За його словами, така загроза дійсно існує. Росія намагається залякати громадян. Але є можливість уникнути катастрофи.
Він зазначив, що є можливість уникнути катастрофи і Україна має засоби для обходу такого сценарію.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер