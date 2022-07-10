Яку «відповідь» може зробити рф у разі знищення Кримського мосту ЗСУ

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 1 034

Якщо Збройні Сили України завдадуть удару по Кримському мосту, то російська федерація може застосувати ядерну зброю.

Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

За його словами, така загроза дійсно існує. Росія намагається залякати громадян. Але є можливість уникнути катастрофи.

- Треба реально усвідомлювати, що рішення, яке може бути ухвалене, не залежить ні від мене, ні від Зеленського з Арахамією. Це рішення буде ухвалювати виключно одна людина, його прізвище досить відоме, - сказав Тука.

Він зазначив, що є можливість уникнути катастрофи і Україна має засоби для обходу такого сценарію.

- Найефективніший варіант - поліпшення протиповітряної оборони для того, щоб ми мали реальну можливість відреагувати на пуск подібних засобів ураження, не даючи їм можливості завдати шкоди безпосередньо тим цілям, на які вони будуть спрямовані, - сказав Тука.