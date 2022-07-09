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Надзвичайні новини, Україна, Світ

Україна може вдарити по Керченському мосту ракетами «Гарпун»

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 981

 

Колишній командувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав вважає, що атака була б виправданою

Україна може вдарити по Керченському мосту ракетами «Гарпун». За інформацією офіційного телеграм-каналу Ukraine NOW, колишній командувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав вважає, що Україна могла б завдати удару по Кремлю, атакувавши Кримський міст.

На думку Брідлава, атака була б виправданою.

- Керченський міст є законною ціллю, - сказав він. - Мене зовсім не дивує, що росіян турбує Керченський міст. Для них він неймовірно важливий. Тепер, коли Захід надав Україні крилаті ракети «Гарпун», з дальністю дії до 200 миль (більше 300 км - ред.), я думаю, у росіян є всі підстави турбуватися про те, що Україна може атакувати міст.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: focus.ua
Теги: війна Росія Керченська протока міст ракети
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