Україна може вдарити по Керченському мосту ракетами «Гарпун»

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 981

Колишній командувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав вважає, що атака була б виправданою

Україна може вдарити по Керченському мосту ракетами «Гарпун». За інформацією офіційного телеграм-каналу Ukraine NOW, колишній командувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав вважає, що Україна могла б завдати удару по Кремлю, атакувавши Кримський міст.

На думку Брідлава, атака була б виправданою.

- Керченський міст є законною ціллю, - сказав він. - Мене зовсім не дивує, що росіян турбує Керченський міст. Для них він неймовірно важливий. Тепер, коли Захід надав Україні крилаті ракети «Гарпун», з дальністю дії до 200 миль (більше 300 км - ред.), я думаю, у росіян є всі підстави турбуватися про те, що Україна може атакувати міст.