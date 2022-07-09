Київ про стилі...: Probass ∆ Hardi презентували новий трек «Говорить Київ»

Кременчуцький гурт Probass ∆ Hardi презентували новий трек «Говорить Київ». Київ - непокірна столиця України, «Говорить Київ» і говорить на весь світ! Коли говорить він, орки будуть мовчати. Нова цікава прем'єра від Probass ∆ Hardi про столицю України.
- Багато хто вимушено покинув місто під час війни, хтось вже повернувся і відчув це неймовірне почуття повернення додому, а хтось, ще чекає, поки стане безпечно і дуже сумує за улюбленим містом.
Після перемоги ми всі точно знову зустрінемось вдома,
тому що «Київ - то є Вдома, Навіть якщо вдома не Київ» (SAGE),
щоб будувати нову Україну! Але зараз ми хочемо підтримати нашу європейська столицю, щоб наш етнічний код чув весь світ.
Київ про стилі...
Слава Україні! Слава нації! Слава ЗСУ! – зауважив Артем Ткаченко.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер