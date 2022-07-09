Київ про стилі...: Probass ∆ Hardi презентували новий трек «Говорить Київ»

Сьогодні, 08:17 Переглядів: 294

«Говорить Київ» і говорить на весь світ! Коли говорить він, орки будуть мовчати

Кременчуцький гурт Probass ∆ Hardi презентували новий трек «Говорить Київ». Київ - непокірна столиця України, «Говорить Київ» і говорить на весь світ! Коли говорить він, орки будуть мовчати. Нова цікава прем'єра від Probass ∆ Hardi про столицю України.

- Багато хто вимушено покинув місто під час війни, хтось вже повернувся і відчув це неймовірне почуття повернення додому, а хтось, ще чекає, поки стане безпечно і дуже сумує за улюбленим містом.

Після перемоги ми всі точно знову зустрінемось вдома,

тому що «Київ - то є Вдома, Навіть якщо вдома не Київ» (SAGE),

щоб будувати нову Україну! Але зараз ми хочемо підтримати нашу європейська столицю, щоб наш етнічний код чув весь світ.

Київ про стилі...

Стиль - бути нескореним, бути сильним та захищати.

Стиль - приймати рішення та надихати.

Стиль - бути прикладом та допомогати.

Стиль - бути Києвом

Слава Україні! Слава нації! Слава ЗСУ! – зауважив Артем Ткаченко.