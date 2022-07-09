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На яких напрямках фронту наші захисники відбивають наступи росіян

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 300

 Яка ситуація на фронті

Оперативна інформація станом на 06.00 9 липня щодо російського вторгнення. Розпочалася 136 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів противника не відзначається. На останньому ворог обстріляв позиції наших військ неподалік Сеньківки та Миколаївки Чернігівської області та населених пунктів Есмань і Олексіївка Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти ведуть оборону зайнятих раніше рубежів. Ворог обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Явірське, Стара Гнилиця, Українка, Микільське, Базаліївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, П’ятигірське, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Шестакове та Рубіжне.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Дібровного, Богородичного, Адамівки, Карнаухівки та Сулигівки.

На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Краматорська. Штурмовими діями намагається просунутись в районі населеного пункту Григорівка, бої тривають.

На Бахмутському напрямку ворожі обстріли фіксувалися поблизу Зайцевого, Берестового та Клинового. Завдав авіаудару неподалік Спірного. Наступальними діями окупанти намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного. Українські воїни не дали їм цього зробити та відкинули на попередні позиції.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обапільні обстріли позицій по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів в районі населеного пункту Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення.

Зберігається подальша загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону. Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Ворог має значні втрати.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна
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