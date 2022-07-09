Скелелаз з Кременчука Ярослав Ткач стартує на останніх Всесвітніх іграх

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 209

У Бірмінгемі (США) стартували XI Всесвітні ігри, які проходитимуть з 7 до 17 липня. Україну на масштабному спортивному форумі представлять 102 спортсмена. На цих змаганнях виступить скелелаз з Кременчука, студент Кременчуцького національного університету Ярослав Ткач.

Нагадаємо, що Всесвітні ігри – це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, які не входять до програми Олімпійських ігор. Оскільки скелелазіння.

Наш спортсмен минулого року виборов ліцензію на виступ у своєрідних не олімпійських іграх. Ярослав Ткач завоював перше місце у серії Кубків Європи.

Варто зауважити, що це останній раз коли скелелазіння представлене на олімпіаді з неолімпійських видів спорту, бо воно вже є олімпійським видом.

Ярослав Ткач виступатиме 14 липня. Разом з Ярославом виступають ще два представники зі скелелазіння. Це успіх для України, адже одразу два учасники представляють нашу державу. Є країни, які отримали по одній ліцензії або залишилися без своїх представників.

Цікаво, що росію не позбавили ліцензії - вони її не вибороли. Бо українці забрали одразу дві ліцензії. Першу забрав Данило Болдирев (швидкість) вигравши чемпіонат Європи у Москві, другу – Ярослав Ткач (швидкість).