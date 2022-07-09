На вихідних у Кременчуці буде спекотно, але з наступного тижня прийде похолодання

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На вихідних у Кременчуці буде спекотно, але з наступного тижня у місто прийде похолодання.

Gismeteo обіцяє у суботу, 9 липня, спеку до +32°С, проте вже у неділю, 10 липня, після обіду пройдуть грозові дощі. Температура вдень впаде до позначки +24°С, й так і протримається у понеділок, 11 липня.

Sinoptik також прогнозує, що у суботу у місті буде гаряче – до +29°С. Але у ніч з суботи на неділю температура знизиться до +19°С, можливі опади, гроза. І таким чином погода у Кременчуці зміниться на більш прохолодну та залишатиметься такою протягом усього робочого тижня – стовпчики термометрів не покажуть більше +26°С, а вночі навіть +16°С.

За даними Ventusky, вікенд у Кременчуці буде по-літньому гарячий – повітря прогріється до +27-30°С. У неділю, 11 липня, надвечір місто накриє дощ. А у понеділок, 11 липня, увесь день пануватиме злива з грозою; температурний режим зміниться – вдень лише +21°С.