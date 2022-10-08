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Постер з кабінета Залужного: у Кременчуці відкрилась виставка «Мистецтво війни»

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 149

Кременчуцькі митці та аматори поповнили колекцію музею військової історії, роботи яких вже стали відомими далеко за межами нашого міста  

7 жовтня, у музеї військової історії Кременчука, що розташований в приміщенні ВПУ №7, відкрилась нова експозиція під назвою «Мистецтво війни». 

Серед військових експонатів - виставка робіт кременчуцьких митців та аматорів, бізнесменів та журналістки — постери, картини, малюнки, листівки. Про роботи кременчужан гостям розповів керівник музею Володимир Поляков. 

 

«Ця виставка періоду сучасної війни — про творчість, про свободу. Про націю, яка продовжує писати картини, вірші, музику попри війну. На листівках та картинах — історії Бучі і Маріуполя, безсонні ночі в підвалах. Але найперше — вони про нашу віру в перемогу», - розповів Володимир Поляков.

«Мотанка свободи» - серія робіт кременчуцької художниці та арттерапевта Зоряни Дашко. 

«Мотанка — це захисниця, Оранта, що оберігає, вона цілителька для зранених», — каже Зоряна Дашко, яка займається серед іншого і реабілітацією наших воїнів. — Усі події, які відбувалися під час війни, я переосмислила у циклі цих картин — і так вони створювалися». 

На відкриття виставки завітав і кременчуцький волонтер, бізнесмен Петро Снітко. Він — автор дерев'яних постерів із написами крилатих фраз, які з'явилися під час війни. 

 

«Його роботи ми побачили випадково — Петро роздавав їх на блок-постах. А нині вони прикрашають кабінети високоповажних людей, серед яких і наш головнокомандувач Валерій Залужний», - розповів Володимир Поляков. 
 «Історія наших постерів почалася у мирний час — ми хотіли надихати, смішити людей, передавати їх емоції. Та у лютому стало зрозуміло, що на часі — зовсім інше. Жодна війна не обходиться без якогось гасла, агітації, фрази — яка потім стає класикою. Фрази, написані на плакатах, — стали символом війни, яку ми зараз переживаємо», — розповів Петро Снітко.

Кожен його постер описаний текстом — історією про створення крилатої фрази. А самі плакати стали окрасою в кабінетах. «Доброго вечора, ми з України» - висить у начальника Кременчуцької РВА Олега Лєдніка. «Ніколи не здавайся» — в кабінеті у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Сьогодні Петро Снітко також подарував два новіти постери — «Цей день буде точно зі знаком +», що символізує щоденне звільнення наших земель від росіян, та «Зустрічаємо окупантів квітами: БАВОВНА».

  

На виставці представлені й роботи нашої колеги, журналістки Олени Ліпошко. Її неймовірні котики вже давно підкорили кременчужан. А від початку війни чарівні звіри «вдяглися» в камуфляж. Володимир Поляков зауважив, що картини Олени - пророчі. Після того, як вона намалювала котів, що спостерігають за палаючою москвою, затонув, пішовши у відомому напрямку, рашистський крейсер «москва». Якщо котик завіз квітку бавовни в Крим — до Крима стали діставати ЗСУ.

  

   

До речі, робота нашої Олени була відібрана на конкурс на найкращий ескіз поштової марки «Гадяцьке сафарі».

Крім того, в новій експозиції представлені роботи відомих кременчуцьких митців Сергія Брильова та Вадима Каторгіна, художниці графістки, волонтерки Кароліни Гармідер та інших.

Зазначимо, що музей військової історії Кременчука чи не щоденно поповнюється експонатами завдяки нашим військовим та волонтерам. Залишки гранат, снаряди, військова форма наших військових та трофейна — росіян, які прийшли на нашу землю. Окремий стіл в музеї - про трагедію в «Амсторі».

А ще тут дозволяють ходити ногами по російському триколору. На прапорі символічно розміщена військова форма одного з наших Героїв, загиблого кременчужанина Ігоря Пугача.

 

Фото: Олеся Данилова
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Автор: Олеся Данилова Фото: Олеся Данилова
Теги: музей військової історії Володимир Поляков виставка
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