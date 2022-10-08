Постер з кабінета Залужного: у Кременчуці відкрилась виставка «Мистецтво війни»

Кременчуцькі митці та аматори поповнили колекцію музею військової історії, роботи яких вже стали відомими далеко за межами нашого міста
7 жовтня, у музеї військової історії Кременчука, що розташований в приміщенні ВПУ №7, відкрилась нова експозиція під назвою «Мистецтво війни».
Серед військових експонатів - виставка робіт кременчуцьких митців та аматорів, бізнесменів та журналістки — постери, картини, малюнки, листівки. Про роботи кременчужан гостям розповів керівник музею Володимир Поляков.
«Мотанка свободи» - серія робіт кременчуцької художниці та арттерапевта Зоряни Дашко.
На відкриття виставки завітав і кременчуцький волонтер, бізнесмен Петро Снітко. Він — автор дерев'яних постерів із написами крилатих фраз, які з'явилися під час війни.
Кожен його постер описаний текстом — історією про створення крилатої фрази. А самі плакати стали окрасою в кабінетах. «Доброго вечора, ми з України» - висить у начальника Кременчуцької РВА Олега Лєдніка. «Ніколи не здавайся» — в кабінеті у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Сьогодні Петро Снітко також подарував два новіти постери — «Цей день буде точно зі знаком +», що символізує щоденне звільнення наших земель від росіян, та «Зустрічаємо окупантів квітами: БАВОВНА».
На виставці представлені й роботи нашої колеги, журналістки Олени Ліпошко. Її неймовірні котики вже давно підкорили кременчужан. А від початку війни чарівні звіри «вдяглися» в камуфляж. Володимир Поляков зауважив, що картини Олени - пророчі. Після того, як вона намалювала котів, що спостерігають за палаючою москвою, затонув, пішовши у відомому напрямку, рашистський крейсер «москва». Якщо котик завіз квітку бавовни в Крим — до Крима стали діставати ЗСУ.
До речі, робота нашої Олени була відібрана на конкурс на найкращий ескіз поштової марки «Гадяцьке сафарі».
Крім того, в новій експозиції представлені роботи відомих кременчуцьких митців Сергія Брильова та Вадима Каторгіна, художниці графістки, волонтерки Кароліни Гармідер та інших.
Зазначимо, що музей військової історії Кременчука чи не щоденно поповнюється експонатами завдяки нашим військовим та волонтерам. Залишки гранат, снаряди, військова форма наших військових та трофейна — росіян, які прийшли на нашу землю. Окремий стіл в музеї - про трагедію в «Амсторі».
А ще тут дозволяють ходити ногами по російському триколору. На прапорі символічно розміщена військова форма одного з наших Героїв, загиблого кременчужанина Ігоря Пугача.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер