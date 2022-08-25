Стартувало голосування за найкращий ескіз марки «Гадяцьке сафарі». А який обереш ти?

Сьогодні, 20:28 Переглядів: 355

Кременчужани мають змогу долучитися до голосування за найкращий ескіз поштової марки «Гадяцьке сафарі». Про старт опитування повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Проголосувати можна на сторінках ініціаторів конкурсу – в телеграм-каналі й на фейсбуці Дмитра Луніна, в соцмережах голови облради Олександра Біленького та керівника обласної «Укрпошти» Юрія Набасова . У коментарях на фейсбуці залишайте номер марки, яка сподобалася найбільше. Результати оголосять 31 серпня.

«Гадяцьке сафарі» – це перша марка Полтавської області воєнного часу. І вона повністю народна, бо ескізи створювали й обирають саме жителі регіону. До речі, серед варіантів є ескіз кременчужанки, нашої колеги-журналістки Олени Ліпошко (під номером 4).

Ми отримали майже 200 ескізів у різних стилях і техніках. І це прекрасно, що в нас є стільки ініціативних і талановитих людей. Отож, 9 ескізів, 7 днів голосування, щоб обрати переможця. І вже незабаром матимемо марку «Гадяцьке сафарі». А до неї – подарунковий конверт і листівку, - написав пан Лунін.

Марка «Гадяцьке сафарі» виготовлятиметься за проєктом «Власна марка».

Ми на сайті «Телеграфа» теж вирішили розмістити голосування за найкращий ескіз поштової марки «Гадяцьке сафарі». Тож наші читачі можуть обрати, який варіант їм найбільше до вподоби.