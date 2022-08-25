Стартувало голосування за найкращий ескіз марки «Гадяцьке сафарі». А який обереш ти?

Кременчужани мають змогу долучитися до голосування за найкращий ескіз поштової марки «Гадяцьке сафарі». Про старт опитування повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Проголосувати можна на сторінках ініціаторів конкурсу – в телеграм-каналі й на фейсбуці Дмитра Луніна, в соцмережах голови облради Олександра Біленького та керівника обласної «Укрпошти» Юрія Набасова. У коментарях на фейсбуці залишайте номер марки, яка сподобалася найбільше. Результати оголосять 31 серпня.
«Гадяцьке сафарі» – це перша марка Полтавської області воєнного часу. І вона повністю народна, бо ескізи створювали й обирають саме жителі регіону. До речі, серед варіантів є ескіз кременчужанки, нашої колеги-журналістки Олени Ліпошко (під номером 4).
Марка «Гадяцьке сафарі» виготовлятиметься за проєктом «Власна марка».
Ми на сайті «Телеграфа» теж вирішили розмістити голосування за найкращий ескіз поштової марки «Гадяцьке сафарі». Тож наші читачі можуть обрати, який варіант їм найбільше до вподоби.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер