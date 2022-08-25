У Великій Багачці біля Псла поліція шукала 16-річного хлопця

Сьогодні, 20:05 Переглядів: 83

Поліція Миргородщини сьогодні, 25 серпня, зранку шукала 16-річного хлопця. Як повідомляє поліція Полтавщини, до правоохоронців звернулась мати дитини та повідомила, що її син пішов з дому 24 серпня. Він міг повертатися додому, переходячи в брід через річку Псел. Тому поліцейські швидко відправились на пошуки. Хлопця знайшли поблизу річки в селі Білоцерківка. З ним усе добре. Обставини з'ясовують ювенальні поліцейські.