Студент кременчуцького педколеджу Богдан Куделя – Майстер спорту з фрі-файту

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 137

Кременчужанин Богдан Куделя отримав звання Майстра спорту з фрі-файту. Про це йдеться у Наказі Міністерства молоді та спорту України від 08.07.2022 № 2286 «Про присвоєння спортивного звання «Майстер спорту України».

Богдан - студент групи Ф-12Б Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка. Згідно з інформацією сайту fightnews.info, 21-річний боєць фрі-файту виступає у найлегшій ваговій категорії та має 5 перемог і 3 поразки.

- Бажаємо ніколи не скидати оберти й завжди впевнено рухатися вперед. І нехай сила, сміливість, підтримка близьких, наполегливість вдачі та твій бойовий дух завжди допомагають тобі досягати перемоги! - бажають своєму студентові у Кременчуцькому педколеджі.