Студент кременчуцького педколеджу Богдан Куделя – Майстер спорту з фрі-файту

Кременчужанин Богдан Куделя отримав звання Майстра спорту з фрі-файту. Про це йдеться у Наказі Міністерства молоді та спорту України від 08.07.2022 № 2286 «Про присвоєння спортивного звання «Майстер спорту України».
Богдан - студент групи Ф-12Б Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка. Згідно з інформацією сайту fightnews.info, 21-річний боєць фрі-файту виступає у найлегшій ваговій категорії та має 5 перемог і 3 поразки.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер