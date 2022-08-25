На Полтавщини у ДТП травмувалися троє

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25 серпня, близько 10.30, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, у селі Супрунівка Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалися троє осіб. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, зіткнулися ЗАЗ TAVRIA, під керуванням місцевого 45-річного чоловіка, та Volkswagen Jetta, під керуванням 24-річної харків’янки.

У результаті ДТП обидва водії та 64-річна пасажирка автомобіля ЗАЗ, жителька Полтавського району, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані, йдеться у повідомленні.

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.