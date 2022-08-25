Як кременчужани відзначили День Незалежності в Німеччині та Албанії

Кременчужани-журналісти відзначили День Незалежності України у Німеччині та Албанії та надіслали нам фото.
Вітання з Бонна від Тетяни Донченко
Українці у Бонні зібрали 3 тис. 532 євро на вантажівку для українських бійців.
А ще українці у Кобленці вітали хлопців із України, які нині тут проходять реабілітацію.
Вітання з Тирани від Тамари Зінченко
В Албанії також проходив благодійний збір коштів.
Вітання з Мюнхена від Ірини Житньої та кременчужан
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер