Як кременчужани відзначили День Незалежності в Німеччині та Албанії

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 149

Наші колеги побували на мітингах, а також збирали кошти для ЗСУ

Кременчужани-журналісти відзначили День Незалежності України у Німеччині та Албанії та надіслали нам фото. Вітання з Бонна від Тетяни Донченко Українці у Бонні зібрали 3 тис. 532 євро на вантажівку для українських бійців. А ще українці у Кобленці вітали хлопців із України, які нині тут проходять реабілітацію. Вітання з Тирани від Тамари Зінченко В Албанії також проходив благодійний збір коштів. Вітання з Мюнхена від Ірини Житньої та кременчужан

Автор: ТелеграфЪ

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