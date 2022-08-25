Якість води у Дніпрі значно покращилася, але до норми не дотягує

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На Сухому Кагамлику показники не змінилися з минулого тижня

Фахівці не рекомендують купатися на пляжі в районі регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» (р. Сухий Кагамлик») та на Центральному міському пляжі (р. Дніпро), а також користуватися іншими місцями відпочинку, перш за все для купання.

За результатами санітарно-мікробіологічних досліджень, проведених 25 серпня Кременчуцьким відокремленим підрозділом ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», показники забрудненості води не відповідають вимогам:

р. Сухий Кагамлик, пляж в районі регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» – індекс ЛКП на початку пляжу становить 23 000, у кінці – 62 000 (допустиме значення – 5 000);

р. Дніпро, Центральний пляж – індекс ЛКП на початку пляжу складає 21 000, у кінці пляжу – 23 000 (допустиме значення – 5 000).

Нагадаємо, індекс лактозопозитивної кишкової палички свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. При потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини вона може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.

Разом з тим, якщо порівнювати з минулим тижнем, показники на Сухому Кагамлику залишилися на тому ж рівні, а от у Дніпрі якість води значно покращилася, бо тоді індекс ЛКП на Центральному пляжі складав 2 400 000 при допустимому значенні 5 000 і перевищував норму у 480 разів!