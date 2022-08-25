Якість води у Дніпрі значно покращилася, але до норми не дотягує

Фахівці не рекомендують купатися на пляжі в районі регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» (р. Сухий Кагамлик») та на Центральному міському пляжі (р. Дніпро), а також користуватися іншими місцями відпочинку, перш за все для купання.
За результатами санітарно-мікробіологічних досліджень, проведених 25 серпня Кременчуцьким відокремленим підрозділом ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», показники забрудненості води не відповідають вимогам:
Нагадаємо, індекс лактозопозитивної кишкової палички свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. При потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини вона може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.
Разом з тим, якщо порівнювати з минулим тижнем, показники на Сухому Кагамлику залишилися на тому ж рівні, а от у Дніпрі якість води значно покращилася, бо тоді індекс ЛКП на Центральному пляжі складав 2 400 000 при допустимому значенні 5 000 і перевищував норму у 480 разів!
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер