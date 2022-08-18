Про купання у Кременчуці: індекс ЛКП у Кагамлику перевищує норму у 12 разів, а у Дніпрі – у 480

Якість води у відкритих водоймах Кременчука не відповідає санітарним нормам. Фахівці Кременчуцького відокремленого підрозділу Держустанови «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» сьогодні, 18 серпня, провели санітарно-мікробіологічне дослідження води на міських пляжах міста.
За його результатами показники мікробіологічної забрудненості води річкової не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Зокрема, індекс ЛКП (лактозопозитивної кишкової палички):
Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради на її офіційному сайті.
Медики рекомендують утриматися від купання на цих пляжах, а також закликають не купатися в інших відкритих водоймах Кременчука.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер