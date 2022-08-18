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Кременчук, Надзвичайні новини

Про купання у Кременчуці: індекс ЛКП у Кагамлику перевищує норму у 12 разів, а у Дніпрі – у 480

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 259

 

Медики не рекомендують купатися у відкритих водоймах Кременчука

Якість води у відкритих водоймах Кременчука не відповідає санітарним нормам. Фахівці Кременчуцького відокремленого підрозділу Держустанови «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» сьогодні, 18 серпня, провели санітарно-мікробіологічне дослідження води на міських пляжах міста.

За його результатами показники мікробіологічної забрудненості води річкової не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Зокрема, індекс ЛКП (лактозопозитивної кишкової палички):

  • у воді на пляжі Сухого Кагамлика в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» становлять 62 000 при допустимому значенні 5 000 (перевищення у 12 разів);
  • у воді на центральному пляжі міста на Дніпрі - 2 400 000 при допустимому значенні 5 000 (перевищення у 480 разів!)

Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради на її офіційному сайті.

Медики рекомендують утриматися від купання на цих пляжах, а також закликають не купатися в інших відкритих водоймах Кременчука.

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Автор: Віктор Крук
Теги: пляжі Кременчук забруднення вода
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