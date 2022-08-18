Лунін та Лисак зробили на камеру бустер від COVID-19

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Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін 18 серпня разом із командою ОВА, серед яких - директор департаменту охорони здоровя Віктор Лисак - вакцинувалися від COVID-19 бустерною дозою.

Запрошують і мешканців Полтавщини. В ОВА зазначають, що всі пункти щеплення працюють, вакцини є.

Нагадаємо, 17 серпня у Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу - захворіли три жінки віком віком від 42 до 74 років та однорічна дитина.

У Кременчуці вакцинуватися від COVID-19 можна в центрах та пунктах вакцинації:

в приміщенні колишньої поліклініки N 4 за адресою проспект Лесі Українки, 80 з 9.00 до 17.00,

в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами: вул. Павлова, 2; вул. Київська, 14; квартал 278, буд. 13Б; вул. Володимира Великого, 62; проспект Лесі Українки, 15/8; вул. Олексія Древаля, 101; вул. Генерала Манагарова, 9, вул. Івана Мазепи, 26 - з 08.00 до 17.00.

Перелік пунктів щеплення по всій Україні та контактна інформація - за посиланням.



