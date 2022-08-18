Лунін та Лисак зробили на камеру бустер від COVID-19

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін 18 серпня разом із командою ОВА, серед яких - директор департаменту охорони здоровя Віктор Лисак - вакцинувалися від COVID-19 бустерною дозою.
Запрошують і мешканців Полтавщини. В ОВА зазначають, що всі пункти щеплення працюють, вакцини є.
Нагадаємо, 17 серпня у Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу - захворіли три жінки віком віком від 42 до 74 років та однорічна дитина.
У Кременчуці вакцинуватися від COVID-19 можна в центрах та пунктах вакцинації:
Перелік пунктів щеплення по всій Україні та контактна інформація - за посиланням.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер