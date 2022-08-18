У Кременчуці закриють для проїзду автомобілів два залізничні переїзди у Крюкові

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Працівники кременчуцької філії Укрзалізниці будуть проводити на переїздах аварійний ремонт колій

Завтра, 19 серпня, для проїзду автомобілів закриють два залізничні переїзди у Крюкові. Працівники кременчуцької філії Укрзалізниці будуть проводити на переїздах аварійний ремонт колій.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради на офіційному сайті.

Один із переїздів закривають лише на півдня, а другий аж на 5 днів - до 24 серпня.

Отже, переїзд 264 км ПК1 ст. Крюків (провулок Івана Приходька) закриють з 8.00 до 15.00. Об’їзд через залізничний переїзд на вулиці Івана Приходька.

А переїзд 264 км ПК 8 перегону Крюків-Бурти (вулиця Пілотів) закриють з 17.00 19 серпня до 17.00 24 серпня, тобто на п’ять діб. Об'їзд через залізничні переїзди на Івана Приходька.