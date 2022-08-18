Отримати препарати за програмою «Доступні ліки» стало ще простіше

Рецепт на «Доступні ліки» можна отримати як в електронному, так і в паперовому вигляді, у будь-якого сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Декларація не обов'язкова. Про це нагадали в Національній службі здоров'я України.
Сімейний лікар може виписати рецепт на ліки проти бронхіальної астми, діабету ІІ типу, серцево-судинних захворювань. А також на ліки при нецукровому діабеті та інсулін, якщо раніше пацієнт отримав план лікування у ендокринолога.
Нещодавно ми писали, що з 1 серпня антибіотики відпускають за рецептом, а також про те, що робити, якщо у лікарні відмовляють у безоплатних послугах чи ліках.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер