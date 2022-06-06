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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Що робити, якщо у лікарні відмовляють у безоплатних послугах чи ліках

Сьогодні, 19:24 Переглядів: 146

 

У такому випадку слід скласти скаргу

Що робити, якщо у лікарні відмовляють у безоплатних послугах чи ліках? Який алгоритм дій у такому випадку, пояснює Міністерство охорони здоров'я.

Якщо ви зіткнулися з ситуацією, коли у медзакладі вимагають гроші за безоплатні послуги, зверніться зі скаргою до головного лікаря (медичного директора) закладу про неправомірні дії медика.

Якщо відмовляють на рівні керівництва лікарні, напишіть скаргу до департаменту охорони здоров’я у Кременчуці (електронна адреса – health@kremen.gov.ua) чи регіоні (guoz@adm-pl.gov.ua) або до власника медзакладу – органу місцевої влади (Кременчуцька міськрада – gor@kremen.gov.ua).

Якщо не вдається розв'язати проблему на місцевому рівні, подайте скаргу в НСЗУ через контакт-центр 16-77 або листом на електронну адресу info@nszu.gov.ua.

У скарзі потрібно зазначити:

  • ПІП, дату народження;
  • дату відмови у медичній послузі;
  • повну назву лікарні;
  • посаду, прізвище, ім’я та по батькові працівника, який порушує ваші права;
  • детальний опис ситуації;
  • контакти, за якими з вами можна зв’язатися.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: скарга лікарня медики ліки послуги
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