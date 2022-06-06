Що робити, якщо у лікарні відмовляють у безоплатних послугах чи ліках

Сьогодні, 19:24 Переглядів: 146

Що робити, якщо у лікарні відмовляють у безоплатних послугах чи ліках? Який алгоритм дій у такому випадку, пояснює Міністерство охорони здоров'я.

Якщо ви зіткнулися з ситуацією, коли у медзакладі вимагають гроші за безоплатні послуги, зверніться зі скаргою до головного лікаря (медичного директора) закладу про неправомірні дії медика.

Якщо відмовляють на рівні керівництва лікарні, напишіть скаргу до департаменту охорони здоров’я у Кременчуці (електронна адреса – health@kremen.gov.ua) чи регіоні (guoz@adm-pl.gov.ua) або до власника медзакладу – органу місцевої влади (Кременчуцька міськрада – gor@kremen.gov.ua).

Якщо не вдається розв'язати проблему на місцевому рівні, подайте скаргу в НСЗУ через контакт-центр 16-77 або листом на електронну адресу info@nszu.gov.ua.

У скарзі потрібно зазначити: