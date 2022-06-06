На Полтавщині хочуть створити музей окупації радянської доби

Сьогодні, 18:40 Переглядів: 134

Майбутній музей може бути розташований на базі музею Полтавської битви

Голова Полтавської облради Олександр Біленький запропонував створити комунальний музей окупації радянської доби, щоб не руйнувати радянські пам’ятники, а зібрати їх в одному місці. Про це він розповів в інтерв’ю «Громадському радіо»:

- Щоб переформатувати нашу минулу історичну спадщину, я виніс пропозицію створити при Полтавській обласній раді музей окупації радянської доби. Щоб усе, що є у громадах, пам’ятки та пам’ятники, зібрати в одному місці. Щоб не руйнувати, а показувати, як усе було: тоталітаризм радянської доби і те, що нині є.

Майбутній музей окупації радянської доби може бути розташований на базі музею Полтавської битви.

- Нам треба переглянути наше ставлення до музею Полтавської битви, бо там ніяк не про Україну, - сказав Олександр Біленький 6 червня на брифінгу, проведеному у форматі «ранкової кави» з нагоди Дня журналіста.