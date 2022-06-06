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Кременчук, Надзвичайні новини

На Україну очікує друга хвиля еміграції: виїжджатимуть чоловіки та люди старшого віку

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 910

 

Масштаби наступної хвилі міграції – україну можуть покинути до 5 млн людей

За час повномасштабної війни з України виїхали приблизно 3,5 мільйона людей. Водночас після закінчення бойових дій та воєнного стану відбудеться ще одна хвиля міграції українців.

Про це заявив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в етері «Радіо НВ».

- Зараз розділені сім'ї. Ті сім'ї, які там вкоріняться, будуть намагатися своїх батьків забрати. У нас буде хвиля чоловіків, які приєднаються до сімей, тобто кількість збільшиться, а не зменшиться, — зазначив Паніотто.

За його словами, це одна з серйозних загроз для України. Масштаби наступної хвилі міграції поки оцінити складно, каже соціолог, але деякі експерти вважають, що покинути Україну можуть до 5 мільйонів людей.

- Зараз цього ніхто не може сказати. Ці люди, які поїхали, теж цього не можуть сказати. Все ж ключовим є закінчення війни — скільки вона буде тривати й куди можна буде повернутися, — пояснив він.

З 24 лютого прикордонники оформили понад 8,3 млн людей, які перетнули кордон в обох напрямках. З них майже 5,2 мільйона людей виїхали з країни, а в’їхали до України — майже 2,7 млн українців.

За даними ООН, станом на 1 червня з України виїхали понад 6,9 мільйона людей. Більшість із них поїхали до Польщі — 3,6 мільйона громадян. Також ООН наводить дані, що понад мільйон українців виїхали в росію. Зазначимо, що українська влада фіксує депортацію громадян до рф із захоплених територій.

В ООН зазначають, що 2,1 мільйона українців, які в’їхали в Україну з початку повномасштабної війни, не обов’язково остаточно повертаються. У повідомленні йдеться, що ситуація в країні залишається нестабільною та непередбачуваною.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ООН біженці Україна
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