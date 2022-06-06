На Україну очікує друга хвиля еміграції: виїжджатимуть чоловіки та люди старшого віку

За час повномасштабної війни з України виїхали приблизно 3,5 мільйона людей. Водночас після закінчення бойових дій та воєнного стану відбудеться ще одна хвиля міграції українців.
Про це заявив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в етері «Радіо НВ».
За його словами, це одна з серйозних загроз для України. Масштаби наступної хвилі міграції поки оцінити складно, каже соціолог, але деякі експерти вважають, що покинути Україну можуть до 5 мільйонів людей.
З 24 лютого прикордонники оформили понад 8,3 млн людей, які перетнули кордон в обох напрямках. З них майже 5,2 мільйона людей виїхали з країни, а в’їхали до України — майже 2,7 млн українців.
За даними ООН, станом на 1 червня з України виїхали понад 6,9 мільйона людей. Більшість із них поїхали до Польщі — 3,6 мільйона громадян. Також ООН наводить дані, що понад мільйон українців виїхали в росію. Зазначимо, що українська влада фіксує депортацію громадян до рф із захоплених територій.
В ООН зазначають, що 2,1 мільйона українців, які в’їхали в Україну з початку повномасштабної війни, не обов’язково остаточно повертаються. У повідомленні йдеться, що ситуація в країні залишається нестабільною та непередбачуваною.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер