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Кременчук, Надзвичайні новини

СБУ заблокувала схему розкрадання військової амуніції з гуманітарної допомоги на Львівщині

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 264

 

Зловмисники ввозили бронежилети на 5 млн грн як гуманітарну допомогу, а потім їх продали

У Львівській області співробітники правоохоронних органів розкрили та блокували протиправний механізм незаконного продажу захисного спорядження, завезеного як гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє у фейсбуці пресслужба управління СБУ у Львівській області.

- Зловмисники ввозили бронежилети нібито для потреб армії, а згодом продавали їх для власного збагачення, - зазначено у повідомленні.

За даними СБУ, протиправну схему організували декілька людей. Вони вводили в оману посадовців ЗСУ, щоб отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон.

- Отримавши гарантійні листи від військової частини, зловмисники завезли бронежилетів на більш як 5 млн грн. Далі військове спорядження, яке призначалось для ЗСУ, організатори схеми продавали через інтернет-магазин. При цьому українські захисники отримали лише кілька одиниць амуніції, – додали в пресслужбі.

Згідно з повідомленням, силовики затримали одного з учасників схеми "на гарячому" під час збуту чергової партії військового спорядження більше ніж на 500 тис. грн. Під час санкціонованих слідчих дій було виявлено документацію, що повністю підтверджує зазначену протиправну діяльність.

Наразі одному з фігурантів схеми повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) КК України та обрано запобіжний захід.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до протиправної схеми. Зокрема здійснюється отримання доказів співучасті у вчиненні даного злочину командуванням та військовими особами однієї з військових частин Львівщини (за ймовірного посередництва яких було реалізовано схему ввезення зазначених бронепластин нібито під виглядом гуманітарної допомоги).

Також СБУ готує документи для передачі на потреби армії усієї вилученої партії захисної амуніції.

Викриття здійснювали оперативники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону. 

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: СБУ гуманітарна допомога волонтери
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