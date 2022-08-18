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Кременчук, Допомога військовим

Волонтер з Кременчука за раз скупив увесь список необхідного для військових

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 465 Коментарів: 1

 

Бійцям передадуть зварювальний апарат, генератор та необхідні речі

Військові з Кременчука записали відеозвернення, в якому прохали про допомогу всіх небайдужих. На відео звертався кременчужанин, який до війни був водієм на маршруті 3-Б, а потім пішов на захист українців.

Кременчужанам терміново потрібні генератор, зварювальний апарат та лопати

На заклик військових відгукнувся кременчужанин Дмитро. Чоловік разом із дружиною та сином допомагають українській армії з 2014 року.

- У 2014 році жив на Молодіжному, дім великий на 7 під'їздів. Розклеїв об'яви, що збираємо продукти для військових, думав, що ніхто не відгукнеться, але надавали стільки, що ходка за ходкою возив, - зізнається Дмитро.

Про те, що допомогу збирають для військових, Дмитро дізнався одразу з кількох джерел: жінка сказала, що прочитала в Телеграфі, ще й син повідомив.

- Зранку встав і поїхав шукати допомогу військовим. Генератори зараз дуже швидко розкуповують, я обрав Дніпро М, бо у них ціна не шалена й гарантія. У разі чого - є багато центрів де ремонтують. В них закінчилися 2 і 5, лише 7 кВт, але він важить близько 100 кг, такий не потягаєш. Цей хоч у двох можна закинути в машину і працювати у польових умовах.

Дмитро розуміється у зварювальних апаратах, син в автомобілях, а дружина - у в'язанні та продуктах харчування, тому кожен у сім'ї займається волонтерством у тій сфері в якій розуміється.

Бійцям на передові позиції Дмитро за раз придбав і передав через «Приватну газету»:

  • генератор бензиновий 5,5 кВт
  • зварювальний інвентар
  • набір зварювальних кабелів
  • маска зварювальника (хамелеон)
  • 2 пачки електродів 3 мм (5 кг)
  • кейс для зварки
  • рукавички зварювальника чорні
  • 2 подовжувача 2х2,5 мм
  • 1 літр оливи моторної

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко Джерело відео: Сергій Кулясов
Теги: допомога ЗСУ
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Коментарі: 1

1 017
Angel737:
Сьогодні, 18:36

Респект и Низкий Поклон!!! 


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Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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