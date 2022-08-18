Волонтер з Кременчука за раз скупив увесь список необхідного для військових

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 465 Коментарів: 1

Військові з Кременчука записали відеозвернення, в якому прохали про допомогу всіх небайдужих. На відео звертався кременчужанин, який до війни був водієм на маршруті 3-Б, а потім пішов на захист українців.

На заклик військових відгукнувся кременчужанин Дмитро. Чоловік разом із дружиною та сином допомагають українській армії з 2014 року.

- У 2014 році жив на Молодіжному, дім великий на 7 під'їздів. Розклеїв об'яви, що збираємо продукти для військових, думав, що ніхто не відгукнеться, але надавали стільки, що ходка за ходкою возив, - зізнається Дмитро.

Про те, що допомогу збирають для військових, Дмитро дізнався одразу з кількох джерел: жінка сказала, що прочитала в Телеграфі, ще й син повідомив.

- Зранку встав і поїхав шукати допомогу військовим. Генератори зараз дуже швидко розкуповують, я обрав Дніпро М, бо у них ціна не шалена й гарантія. У разі чого - є багато центрів де ремонтують. В них закінчилися 2 і 5, лише 7 кВт, але він важить близько 100 кг, такий не потягаєш. Цей хоч у двох можна закинути в машину і працювати у польових умовах.

Дмитро розуміється у зварювальних апаратах, син в автомобілях, а дружина - у в'язанні та продуктах харчування, тому кожен у сім'ї займається волонтерством у тій сфері в якій розуміється.

Бійцям на передові позиції Дмитро за раз придбав і передав через «Приватну газету»:

генератор бензиновий 5,5 кВт

зварювальний інвентар

набір зварювальних кабелів

маска зварювальника (хамелеон)

2 пачки електродів 3 мм (5 кг)

кейс для зварки

рукавички зварювальника чорні

2 подовжувача 2х2,5 мм

1 літр оливи моторної