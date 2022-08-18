Волонтер з Кременчука за раз скупив увесь список необхідного для військових

Військові з Кременчука записали відеозвернення, в якому прохали про допомогу всіх небайдужих. На відео звертався кременчужанин, який до війни був водієм на маршруті 3-Б, а потім пішов на захист українців.
На заклик військових відгукнувся кременчужанин Дмитро. Чоловік разом із дружиною та сином допомагають українській армії з 2014 року.
Про те, що допомогу збирають для військових, Дмитро дізнався одразу з кількох джерел: жінка сказала, що прочитала в Телеграфі, ще й син повідомив.
Дмитро розуміється у зварювальних апаратах, син в автомобілях, а дружина - у в'язанні та продуктах харчування, тому кожен у сім'ї займається волонтерством у тій сфері в якій розуміється.
Бійцям на передові позиції Дмитро за раз придбав і передав через «Приватну газету»:
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер