В Україні запровадять електронну чергу для перетину кордону

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 223

У рамках реформування митниці, в Україні планують впровадити електронну чергу для перетину кордону. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

- Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проєкт електронної черги на кордоні. Ми рухаємося у бік цифрової держави з максимально зручними сервісами для людей та бізнесу, а тому це питання не може і не буде більше відкладатися, – зазначив він.

Попереднє бронювання місця в електронній черзі – платна процедура. До повномасштабної війни планувалось, що така послуга коштуватиме 15 євро. Проте водії й надалі зможуть проїздити безоплатно в порядку живої черги.