В Україні запровадять електронну чергу для перетину кордону

У рамках реформування митниці, в Україні планують впровадити електронну чергу для перетину кордону. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Попереднє бронювання місця в електронній черзі – платна процедура. До повномасштабної війни планувалось, що така послуга коштуватиме 15 євро. Проте водії й надалі зможуть проїздити безоплатно в порядку живої черги.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер