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Кременчужан запрошують на благодійні покатушки на sup-дошках на Пслі

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 177

 Волонтери збиратимуть гроші на дрон та техніку для інструктора, який навчає наших бійців

Кременчуцька волонтерка Оляна Колесник організовує благодійні катання на sup-дошках на Пслі. Збиратимуть кошти на дрон інструктору Ігорю Сердюку, який навчає наших бійців. Як повідомила Оляна Колесник, Ігор Сердюк працює інструктором підготовки операторів БПЛА, співпрацюючи з різними осередками та школами. Проведено кілька десятків занять для кількох сотень добровольців та бійців ЗСУ. 

«Наразі інтенсивність занять зростає, і є гостра потреба у навчальній техніці для більш ефективного навчання, оскільки наявного дрона (Мавік 2s) недостатньо для роботи з великими групами. Зокрема, найбільш необхідно: дрон Мавік 3 (комплектація комбо, можна 700 чи 800 прошивка, яку не бажано на фронт), смартфон та два-три планшети 8 дюймів (Андроїд, екран супер-амулед), зарядна станція (на зразок Екофлоу), дрібні комплектуючі (карти памʼяті тощо). Техніка буде використовуватись за цільовим призначенням та сприятиме розвитку кількох перспективних навчальних проектів», - повідомила волонтерка. 

100% зібраних коштів підуть на закупівлю техніки.

Коли: Щосуботи та щонеділі  (20-21,  27-28 серпня) з 10.00

Де: Пляж Бам в Потоках (їхати тролейбусом № 7, до кінцевої зупинки, далі трохи пішки)

Ціна 1 год - 200 грн. Приймаються замовлення на групові катання. 

Для бронювання писати в особисті повідомлення Оляні Колесник.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: допомога ЗСУ сап
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