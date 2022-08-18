Кременчужан запрошують на благодійні покатушки на sup-дошках на Пслі

Кременчуцька волонтерка Оляна Колесник організовує благодійні катання на sup-дошках на Пслі. Збиратимуть кошти на дрон інструктору Ігорю Сердюку, який навчає наших бійців. Як повідомила Оляна Колесник, Ігор Сердюк працює інструктором підготовки операторів БПЛА, співпрацюючи з різними осередками та школами. Проведено кілька десятків занять для кількох сотень добровольців та бійців ЗСУ.
100% зібраних коштів підуть на закупівлю техніки.
Коли: Щосуботи та щонеділі (20-21, 27-28 серпня) з 10.00
Де: Пляж Бам в Потоках (їхати тролейбусом № 7, до кінцевої зупинки, далі трохи пішки)
Ціна 1 год - 200 грн. Приймаються замовлення на групові катання.
Для бронювання писати в особисті повідомлення Оляні Колесник.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер