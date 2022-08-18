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Скільки коштують поїздки у «таксі» в Кременчуці

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 282

 

Розцінки та порівняння від Кременчуцького Телеграфа

З 26 травня цього року у Кременчуці зросла вартість проїзду у маршрутних таксі до 15 грн, а з 1 червня вартість проїзду у комунальному громадському транспорті та приватних автобусах у звичайному режимі коштує 10-12 грн. Це суттєво «вдарило» по гаманцях жителів міста та агломерації, а також вимушених переселенців. Адже в умовах повномасштабної війни, зупинки підприємств та закриття маленьких бізнесів, сплачувати по 20-60 грн за проїзд у день, не кожному під силу.

Багато хто пересів на велосипеди чи почав ходити пішки. Проте відсутність велоінфраструктури та деінде навіть тротуарів, особливо у дощову погоду, не дозволяє цьому явищу стати масовим.

Вартість пального для власного авта теж суттєво зросла, через що їздити автомобілем одному-вдвох стало невигідно. Та й ситуація останніх місяців із постачанням пального на заправки міста, теж додає стресу водіям і пасажирам приватного автотранспорту.

Тому наразі послуги кременчуцьких «таксистів» є реальною альтернативою громадському транспорту та власним автівкам. Як по часу добирання до роботи, так і по грошах. Адже, якщо їхати вчотирьох, наприклад, то доволі часто виходить дешевше, ніж у «маршрутках», а якщо треба їхати з пересадками, то «таксі» взагалі ідеальний варіант.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався, скільки наразі коштує проїзд у 5 найпопулярніших «службах таксі» на довгих і коротких міських маршрутах Кременчука:

  • BOLT - глобальна «служба таксі», яка працює у понад 500 містах світу та України через мобільний застосунок;
  • UKLON - «служба таксі», яка працює у 26 містах України через мобільний застосунок і сайт;
  • 646 - «служба таксі», яка працює у 4 містах України через застосунок, сайт і номер телефону;
  • ONTAXI - «служба таксі», яка працює у 48 містах України через застосунок і сайт;
  • TAXI 838 - «служба таксі», яка працює у 31 місті України через застосунок і номер телефону.

646
646

 Центральний ринок - «McDonalds» - 4 км:

  • BOLT - 60 грн;
  • UKLON - 56 грн;
  • 646 - 60 грн;
  • ONTAXI - 54 грн;
  • TAXI 838 - 50 грн.
Bolt
Bolt

 «Маркетопт» на Петрівці - Залізничний вокзал - 7 км:

  • BOLT - 91 грн;
  • UKLON - 84 грн;
  • 646 - 85 грн;
  • ONTAXI - 77 грн;
  • TAXI 838 - 73 грн.
uklon
uklon

 Залізничний вокзал - готель «Європейський» (на Молодіжному) - 9 км:

  • BOLT - 108 грн;
  • UKLON - 100 грн;
  • 646 - 100 грн;
  • ONTAXI - 91 грн;
  • TAXI 838 - 93 грн.
ontaxi
ontaxi

Залізничний вокзал - «Шалена бджілка» (на Раківці) - 8 км:

  • BOLT - 98 грн;
  • UKLON - 90 грн;
  • 646 - 95 грн;
  • ONTAXI - 90 грн;
  • TAXI 838 - 86 грн.
838
838

«Шалена бджілка» (на Раківці) - Кінцева зупинка на Молодіжному - 17 км:

  • BOLT - 208 грн;
  • UKLON - 164 грн;
  • 646 - 175 грн;
  • ONTAXI - 162 грн;
  • TAXI 838 - 162 грн.

Варто зауважити, що під час комендантської години, «служби таксі» не працюють — їхні застосунки та телефони не функціонують, через те, що КРВА жодній «службі таксі» таких перепусток на здійснення поїздок Кременчуком у нічний час не видавала.
До речі, за інформацією Управління транспорту Кременчуцької міської ради, у Кременчуці не працює жодної офіційної служби таксі, а тільки інформаційні служби, що надають інформацію про клієнтів водіям і про водіїв клієнтам. Саме через це «служби таксі» написані у лапках.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: таксі проїзд

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