Скільки коштують поїздки у «таксі» в Кременчуці

З 26 травня цього року у Кременчуці зросла вартість проїзду у маршрутних таксі до 15 грн, а з 1 червня вартість проїзду у комунальному громадському транспорті та приватних автобусах у звичайному режимі коштує 10-12 грн. Це суттєво «вдарило» по гаманцях жителів міста та агломерації, а також вимушених переселенців. Адже в умовах повномасштабної війни, зупинки підприємств та закриття маленьких бізнесів, сплачувати по 20-60 грн за проїзд у день, не кожному під силу.
Багато хто пересів на велосипеди чи почав ходити пішки. Проте відсутність велоінфраструктури та деінде навіть тротуарів, особливо у дощову погоду, не дозволяє цьому явищу стати масовим.
Вартість пального для власного авта теж суттєво зросла, через що їздити автомобілем одному-вдвох стало невигідно. Та й ситуація останніх місяців із постачанням пального на заправки міста, теж додає стресу водіям і пасажирам приватного автотранспорту.
Тому наразі послуги кременчуцьких «таксистів» є реальною альтернативою громадському транспорту та власним автівкам. Як по часу добирання до роботи, так і по грошах. Адже, якщо їхати вчотирьох, наприклад, то доволі часто виходить дешевше, ніж у «маршрутках», а якщо треба їхати з пересадками, то «таксі» взагалі ідеальний варіант.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався, скільки наразі коштує проїзд у 5 найпопулярніших «службах таксі» на довгих і коротких міських маршрутах Кременчука:
Варто зауважити, що під час комендантської години, «служби таксі» не працюють — їхні застосунки та телефони не функціонують, через те, що КРВА жодній «службі таксі» таких перепусток на здійснення поїздок Кременчуком у нічний час не видавала.
До речі, за інформацією Управління транспорту Кременчуцької міської ради, у Кременчуці не працює жодної офіційної служби таксі, а тільки інформаційні служби, що надають інформацію про клієнтів водіям і про водіїв клієнтам. Саме через це «служби таксі» написані у лапках.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер