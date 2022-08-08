Усі «нічні» перепустки від КРВА дійсні - Лєднік

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Але у таксистів їх бути не може

Для забезпечення безперебійної роботи органів критичної інфраструктури перепусток на переміщення містом під час комендантської години військовою адміністрацією було видано близько 15 тис. Про це на ранковому брифінгу повідомив Олег Лєднік, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.

Проте, днями патрульна поліція почала вилучати перепустки у деяких водіїв, мотивуючи це тим, що вони більше не дійсні. Тож журналісти звернулися до очільника КРВА за роз'ясненнями. Зокрема щодо служб таксі.

В Україні діє Порядок здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан, який було затверджено Постановою КМУ від 8 липня 2020 р. № 573.

- Відповідно до цього документу, такі перепустки видаються або військовими частинами, або військовими адміністраціями (у разі їх утворення), - прокоментував Олег Лєднік. - Усі перепустки, які видано Кременчуцькою районною військовою адміністрацією, легітимні та дійсні.

Тобто ніхто такі перепустки не має права скасувати чи вилучити. При цьому, варто зауважити, що КРВА жодній службі таксі таких перепусток на здійснення поїздок Кременчуком у нічний час не видавала.

Ознайомитися з Порядком можна тут.