У КРВА розповіли, як отримати дозвіл на використання агродронів

Погодні умови затримують прибирання ранніх зернових, та вже наближається час прибирання пізніх. Активне використання агродронів дуже спрощує цей процес. Але наразі повітряний простір України закритий для цивільних користувачі, зокрема й для безпілотних літальних апаратів.
Про це сьогодні розповів Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.
Проте все ж таки є можливість отримати дозвіл на використання агродронів. Для цього аграріям Кременчуччини потрібно звернутися до Полтавської обласної військової адміністрації.
При цьому, рішення щодо можливості використання повітряного простору безпілотними повітряними суднами в конкретній області ухвалює Генштаб ЗСУ.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер