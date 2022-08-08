У КРВА розповіли, як отримати дозвіл на використання агродронів

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 218

Рішення приймають у Генштабі, але звертатися треба до ОВА

Погодні умови затримують прибирання ранніх зернових, та вже наближається час прибирання пізніх. Активне використання агродронів дуже спрощує цей процес. Але наразі повітряний простір України закритий для цивільних користувачі, зокрема й для безпілотних літальних апаратів.

Про це сьогодні розповів Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.

Проте все ж таки є можливість отримати дозвіл на використання агродронів. Для цього аграріям Кременчуччини потрібно звернутися до Полтавської обласної військової адміністрації.

- До Кременчуцької районної військової адміністрації звертатися не треба. Після звернення в ОВА, там мають надати подальший алгоритм дій, - повідомив Артем Даценко.

При цьому, рішення щодо можливості використання повітряного простору безпілотними повітряними суднами в конкретній області ухвалює Генштаб ЗСУ.