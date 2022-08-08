«Дякуючи ЗСУ, ми беремо участь у турнірі»: «Кремінь» 2008 став володарем Australia Cup

У Черкасах завершилось «Свято Дитячого Футболу Australia Cup» серед юнаків 2008 р.н. Участь у змаганнях взяв «Кремінь» 2008 під керівництвом тренерів Антона й Олександра Диндікових.

Протягом чотирьох днів у місті змагались команди з Києва, Кропивницького, Кременчука та місцеві вихованці спортивних шкіл.

Турнірне становище:

Результати заключного дня змагань:

Тренер «Кременя» Антон Диндіков подякував організаторам турніру та Збройним Силам України за можливість проведення змагань:

- Наша команда «Кремінь» є постійним учасником змагань «Australia Cup». Дуже гарний турнір, ми завжди із великим задоволенням приїжджаємо й надалі, якщо буду можливість брати участь. Ми з Андрієм Григоровичем стояли у витоках цього турніру у 2010 році. 12 років ми завжди на цьому турнірі.

Дякуючи Збройним Силам України, ми беремо участь у турнірі. Вважаю, що дані турніри мають велике значення. Ми їх відволікаємо від цього жахіття, що відбувається в нашій країні. А так вони хоч на мить відволікаються.