Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Кременчук, Спорт, Топ-новина

«Дякуючи ЗСУ, ми беремо участь у турнірі»: «Кремінь» 2008 став володарем Australia Cup

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 251

Дякуючи Збройним Силам України, діти грають та мають моливість на мить забути про війну

У Черкасах завершилось «Свято Дитячого Футболу Australia Cup» серед юнаків 2008 р.н. Участь у змаганнях взяв «Кремінь» 2008 під керівництвом тренерів Антона й Олександра Диндікових.

Протягом чотирьох днів у місті змагались команди з Києва, Кропивницького, Кременчука та місцеві вихованці спортивних шкіл.

Турнірне становище:

  • 1 «Кремінь» 9 (13-6)
  • 2 «Дніпро-80» 7 (5-4)
  • 3 «КДЮСШ-1 Дніпр» 6 (7-9)
  • 4 «ДЮСШ-26» 4 (6-8)
  • 5 «ДЮСШ-2-Піонер» 3 (5-9)

Результати заключного дня змагань:

  • «ДЮСШ-26» – «ДЮСШ-2-Піонер» 1-3
  • «КДЮСШ-1 Дніпро» – «Кремінь» 2-4
  • «Кремінь» 2008 у запеклій боротьбі переміг «Дніпро-80» та став володарем кубку «Australia Cup».

  • Кращий захисник турніру - Безкровний Олександр («Дніпро-80» Черкаси)
  • Кращий нападник турніру - Кобилко Микола («КДЮСШ-1 Дніпро» Черкаси)
  • Кращий гравець турніру – Гук Роберт («Кремінь» Кременчук)

 

Тренер «Кременя» Антон Диндіков подякував організаторам турніру та Збройним Силам України за можливість проведення змагань:

- Наша команда «Кремінь» є постійним учасником змагань «Australia Cup». Дуже гарний турнір, ми завжди із великим задоволенням приїжджаємо й надалі, якщо буду можливість брати участь. Ми з Андрієм Григоровичем стояли у витоках цього турніру у 2010 році. 12 років ми завжди на цьому турнірі.

Дякуючи Збройним Силам України, ми беремо участь у турнірі. Вважаю, що дані турніри мають велике значення. Ми їх відволікаємо від цього жахіття, що відбувається в нашій країні. А так вони хоч на мить відволікаються.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 30 від 28 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх