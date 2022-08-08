На Полтавщині у ДТП травмувалась 4-річна дитина

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8 серпня на автодорозі Хорол-Семенівка, поблизу села Ковтуни Хорольської тергромади сталась ДТП, у якій постраждав 4-річний хлопчик. Про це повідомив прес-офіцер поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

За його даними, на трасі зіткнулися легковики Шевроле і ВАЗ. Пасажирка та 4-річний хлопчик ВАЗа із тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.

Сулаєв зазначає, що протягом минулої доби на Полтавщині сталося три ДТП, в яких одна людина загинула та чотири - травмувалися.

Нагадаємо, на автодорозі Нові Санжари - Нехвороща в Полтавському районі 7 серпня зіткнулися вантажівка та легковик. Загинув водій легковика та травмовано пасажирку.

Також, як повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», на трасі Київ-Харків, біля села Засулля Лубенського району, 7 серпня легковик зіткнувся із відбійником. Водій із травмами - у лікарні.



