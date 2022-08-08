Життя на лінії вогню: після влучання жінка пролетіла вниз до наступного поверху

Обстріл російськими військами Костянтинівки призвів до руйнування багатоповерхівки. Після влучання жінка пролетіла вниз до наступного поверху. 6 серпня великий калібр від окупантів влучив у верхівку будинку. На місці обстрілу побував журналіст з Кременчука Тарас Деркач.
Весь проліт одного з під'їздів обвалився - три поверхи просто склалися. Жінка з квартири на третьому поверсі дивом вижила. Коли снаряд трапив у її помешкання, вона разом з підлогою обвалилася вниз майже до першого поверху. Її чоловік залишився на краю обвалу. На щастя обидва вижили. Жінка з травмами перебуває у лікарні.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер