Життя на лінії вогню: після влучання жінка пролетіла вниз до наступного поверху

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 765

Обстріл російськими військами Костянтинівки призвів до руйнування багатоповерхівки. Після влучання жінка пролетіла вниз до наступного поверху. 6 серпня великий калібр від окупантів влучив у верхівку будинку. На місці обстрілу побував журналіст з Кременчука Тарас Деркач.

Весь проліт одного з під'їздів обвалився - три поверхи просто склалися. Жінка з квартири на третьому поверсі дивом вижила. Коли снаряд трапив у її помешкання, вона разом з підлогою обвалилася вниз майже до першого поверху. Її чоловік залишився на краю обвалу. На щастя обидва вижили. Жінка з травмами перебуває у лікарні.

Детальніше в сюжеті Громадське Кременчук: