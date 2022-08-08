КРВА дозволила тренуватися на Дніпрі спортсменам-водникам

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 476

Мова йде про ДЮСШ у Кременчуці та Горішніх Плавнях

Кременчуцька районна військова адміністрація пом'якшила тотальну заборону виходу на води Дніпра маломірними плавзасобами. Про це під час ранкового брифінгу повідомив Олег Лєднік, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.

Після скарг батьків спортсменів, на воду можна виходити після складеного графіку тренувань, призначення відповідальної особи та постійного інформування коменданта району про початок і закінчення тренувань на воді.

Тренування дозволяються тільки у заводях. Вихід на відкриту воду Дніпра все ще заборонений, - наголосив Олег Лєднік.

Нагадаємо, що 2 серпня КРВА ввела тотальну заборону на вихід у води Дніпра усім користувачам маломірних плавзасобів району.

Після чого, батьки спортсменів почали скаржитися та просити розв'язувати цю проблему.