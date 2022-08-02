На Кременчуччині забороняють виходити на води Дніпра усім приватним плавзасобам району

За останні дві-три доби у Кременчуці зафіксували випадки несанкціонованого виходу на воду місцевих вітрильних судів, що набуло неабиякого резонансу у місті. Поліція провела перевірку.
Про це під час ранкового брифінгу повідомив Олег Лєднік, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.
Перевіркою встановлено, що зазначені вітрильники дійсно виходили на воду та всі особи виявлені. Проте порушники обґрунтовували свої дії тим, що вони мають певний дозвіл Обласної військової адміністрації.
Заборона виходу на Дніпро стосуватиметься усіх, зокрема ДЮСШ. Навіть спортсменів із Горішніх Плавнів. Органи національної поліції слідкуватимуть за тим, щоб це рішення виконувалось. При цьому заборона користування байдарками та катамаранами на річці Сухий Кагамлик не вводиться.
Нагадаємо, що вчора поліції доручили розібратись із яхтами, які ходили Дніпром попри заборону.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер