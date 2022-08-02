На Кременчуччині забороняють виходити на води Дніпра усім приватним плавзасобам району

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 101

За останні дві-три доби у Кременчуці зафіксували випадки несанкціонованого виходу на воду місцевих вітрильних судів, що набуло неабиякого резонансу у місті. Поліція провела перевірку.

Про це під час ранкового брифінгу повідомив Олег Лєднік, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.

- Поліції дали завдання відпрацювати всіх порушників громадського порядку, які під час воєнного стану порушують вимоги військової адміністрації, а саме нехтують забороню навігації по річці Дніпро, - заявив він.

Перевіркою встановлено, що зазначені вітрильники дійсно виходили на воду та всі особи виявлені. Проте порушники обґрунтовували свої дії тим, що вони мають певний дозвіл Обласної військової адміністрації.

- Для того, щоб надалі не було маніпуляцій, щоб усі громадяни дотримувалися чинного законодавства, сьогодні, 2 серпня, Кременчуцькою районною військовою адміністрацією буде ухвалене рішення, яке заборонить рух усіх маломірних судів, зокрема байдарок, у межах Кременчуцького району. Навіть тих, хто до цього мав відповідний дозвіл ОВА на тренування, - повідомив Олег Лєднік.

Заборона виходу на Дніпро стосуватиметься усіх, зокрема ДЮСШ. Навіть спортсменів із Горішніх Плавнів. Органи національної поліції слідкуватимуть за тим, щоб це рішення виконувалось. При цьому заборона користування байдарками та катамаранами на річці Сухий Кагамлик не вводиться.

- Відсьогодні буде проведено інвентаризацію всі місцевих плавзасобів, а їхні власники взяті під пильний контроль, - заявив керівник КРВА.

Нагадаємо, що вчора поліції доручили розібратись із яхтами, які ходили Дніпром попри заборону.