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Здоров'я, Україна, Світ

Чи варто робити бустерну дозу, якщо людина перехворіла на COVID-19

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 462

 

Щоб зробити бустер, рекомендують почекати 28 днів з дня появи симптомів або позитивного тесту на ковід

Чи потрібно робити бустерну дозу, якщо людина перехворіла на COVID-19? Міністерство охорони здоров'я наголошує, що обов'язково потрібно.

Навіть якщо після двох доз вакцини ви перехворіли на COVID-19, все одно варто отримати бустерну дозу щеплення. У МОЗ нагадують, що щеплення захищає саме від важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусу.

Щоб зробити бустер, рекомендують почекати 28 днів з дня появи симптомів або позитивного тесту на ковід, якщо хвороба минула безсимпомно.

Ефективність вакцин проти коронавірусної інфекції з часом згасає. Також з’являються нові штами вірусу. Бустерна ж доза допомагає поновити ефективність вакцини та подовжити захист від важкого перебігу та смерті від COVID-19.

Особливо доцільно подбати про отримання бустеру людям із груп ризику. Це літні люди, люди з серцево-судинними, легеневими хворобами, а також онкозахворюваннями та діабетом. Саме вони можуть мати важкий перебіг ковіду, потрапити в лікарню і навіть померти від нього.

Нагадаємо, першу бустерну дозу можуть отримати українці старші 18 років через 6 місяців після базового курсу вакцинації. А друга бустерна доза показана людям віком 60+, тим, у кого є хронічні захворювання, тощо (щеплення роблять через 4 місяці після першого бустеру).

В Україні дозволили друге бустерне щеплення проти COVID-19: кому саме воно показане
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: МОЗ
Теги: вакцинація бустерна доза коронавірус коронавирус
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