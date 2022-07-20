В Україні дозволили друге бустерне щеплення проти COVID-19: кому саме воно показане

Сьогодні, 21:29 Переглядів: 296

Другий бустер слід робити з інтервалом щонайменше 4 місяці після першого

В Україні дозволили вводити другу бустерну дозу вакцини проти COVID-19 усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами. Відповідні рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики №16-06/2022 були затверджені наказом МОЗ №1249 від 19 липня 2022 року.

Для другої бустерної дози застосовуватимуть мРНК-вакцину (наразі в Україні це Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.

Другий бустер можуть отримати:

люди віком понад 60 років;

люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми;

люди з інвалідністю;

люди з імуносупресією;

люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19;

люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями.

Другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраїлі, США, Канаді, Великій Британії, Японії, її рекомендували вводити в країнах ЄС.

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