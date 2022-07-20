В Україні дозволили друге бустерне щеплення проти COVID-19: кому саме воно показане

В Україні дозволили вводити другу бустерну дозу вакцини проти COVID-19 усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами. Відповідні рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики №16-06/2022 були затверджені наказом МОЗ №1249 від 19 липня 2022 року.
Для другої бустерної дози застосовуватимуть мРНК-вакцину (наразі в Україні це Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.
Другий бустер можуть отримати:
Другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраїлі, США, Канаді, Великій Британії, Японії, її рекомендували вводити в країнах ЄС.
Де можна вакцинуватися у Кременчуці, читайте ТУТ.
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№ 27 від 7 липня 2022Читати номер