Ще на Байрактар вистачить: кременчужани менше ніж за добу допомогли снайперам

Менше ніж за добу читачі «Кременчуцького Телеграфа» зібрали необхідну суму для придбання двох кріплень для прицілів снайперів. Кременчужани так активно долучилися до підтримки наших воїнів, що зібрали на два кріплення з «гіркою». Замість 18 200 грн на банку монобанку перерахували 25 021 грн + 1 200 грн готівкою.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер