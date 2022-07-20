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Кременчук, Допомога військовим

Ще на Байрактар вистачить: кременчужани менше ніж за добу допомогли снайперам

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 306

 

Дякуємо усім, хто долучився до допомоги нашим відважним воїнам

Менше ніж за добу читачі «Кременчуцького Телеграфа» зібрали необхідну суму для придбання двох кріплень для прицілів снайперів. Кременчужани так активно долучилися до підтримки наших воїнів, що зібрали на два кріплення з «гіркою». Замість 18 200 грн на банку монобанку перерахували 25 021 грн + 1 200 грн готівкою.

Ціль 18 200 грн за кріплення для прицілів для снайперів: терміново збираємо допомогу військовим
- Друзья, тема с креплениями прицелов для снайперов закрыта. С маленьким таким перебором, шо ещё и на Байрактар хватит... Скоро покажу вам счастливчиков, которым за ночь несколько десятков волшебников наскребли на подарочек. Они в балаклавах, конечно, будут, но то таке... Спасибо всем, кто остаётся небезразличным, люблю вас. Благодарочка вам от ЗСУ! - розповів власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівник «Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов.
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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ
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Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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