Негода погуляла: деревопад у Кременчуці і смерч над водосховищем

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20 липня, близько 19.30, у Кременчуці розгулялась негода. Місто накрила сильна гроза із шквалами. Як результат - по всьому місту попадали гілки та навіть цілі дерева. Чи постраждав від цього хтось поки невідомо, але на 287 кварталі дерево впало на автомобіль, а на Київській велечезна береза впала на території дитячого садочка №65.

Доки у Кременчуці падали дерева, над Кременчуцьким водосховищем очевидці бачили цілий невеличкий смерч.