У Міноборони попередили, що не можна називати види зброї, з якої ЗСУ влучає у ворожі цілі

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 411

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що не можна поширювати інформацію про види зброї, якою Збройні сили України влучають у ворожі цілі. Про це вона написала у Фейсбуці, додавши, що цього не можна робити до офіційних повідомлень Генштабу.

- Для цивільних осіб під час війни головне інформаційне правило - про військові дії, їх хід, наслідки, результати - першими говорять військові. Та інформація, яка цивільним здається не дуже цінною або очевидною, насправді використовується ворогом. Приміром, не треба називати види зброї, з якої ЗСУ влучає у ворожі цілі. Ми можемо це обговорювати, якщо про це повідомив Генштаб, - йдеться в повідомленні.

Ганна Маляр також зазначила, що не варто приписувати ЗСУ потрапляння у цивільні цілі ворога «навіть якщо вам дуже б цього хотілось».

- Наші Збройні Сили дотримують правил та звичаїв війни, встановлених міжнародним правом, - зазначила вона.

Раніше Ганна Маляр на брифінгу Міноборони закликала не розкривати цифри військових втрат України до закінчення воєнного стану.

Вона зазначила, що міністерство не буде розкривати суми, які виплачено родинам загиблих, оскільки кількість втрат сил оборони України – це державна таємниця під час воєнного стану, яка зумовлена військовою доцільністю та тим, що ворог не повинен знати таку інформацію.

- Ми звертаємося до громадян, громадянських ініціатив, які намагаються зараз публічно встановлювати ці цифри, думаючи, що хтось їх навмисне приховує: це не так. Не працюйте на ворога та не розкривайте ці цифри до завершення воєнного стану, - закликала Ганна Маляр.