Двоє півзахисників залишили футбольний клуб «Кремінь»

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 351

Футбольний клуб «Кремінь» покинули двоє півзахисників: Гліб Бородін та Сулейман Сейтхалілов.

Гліб Бородін за взаємною згодою сторін покинув клуб. 21-річний півзахисник перейшов до «Кременя» з «Жупчани» (Словаччина) у лютому цбого року. В офіційних матчах не грав через зупинку чемпіонату. Зіграв лише у 5 контрольних матчах.

У Сулеймана Сейтхалілова закінчився термін дії оренди. Півзахисник перейшов до «Кременя» з «Інгульця» у серпні 2021 року. У сезоні 2021-2022 провів 14 офіційних матчів (1052 хвилини на полі). Голів не забивав, став автором двух асистів.