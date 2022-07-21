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Кременчук, Здоров'я

Школярі 1-11 класів мають пройти щорічний медогляд перед школою: яких саме лікарів

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 661

 

Довідку 086-1 з результами обстеження видають лікарі впродовж літніх місяців

Школярі 1-11 класів мають пройти щорічний медичний огляд перед школою. Про це нагадує заступниця директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД №3 Надія Боровик. Згідно з наказом МОЗ №682 від 16 серпня 2010 року, у залежності від вікової категорії, кожна дитина має пройти різні обстеження і отримати довідку 086-1.

Довідку 086-1 видають лікарі впродовж літніх місяців. Якщо, наприклад, дитина була на обстеженні взимку, то вона має пройти ще один медичний огляд протягом літа, щоб отримати цю довідку.

Спочатку дитину обстежує лікар первинної мережі – педіатр чи сімейний лікар, а потім надає електронне направлення (його термін дії – 1 рік) до вузьких спеціалістів.

Перед вступом до 1 класу дитину має оглянути хірург, ортопед-травматолог, офтальмолог та стоматолог – це обов'язкові спеціалісти, усі інші – за показаннями. Якщо дитина має певні хвороби і потребує додаткових обстежень, на них може скерувати лікар первинної мережі. Це стосується як вузьких стеціалістів, так і аналізів. У сфері освіти у дію вступив закон, що першокласників зараховують до шкіл з 1 березня до 31 травня, то наразі майже всі «першачки» вже отримали довідки з результатами огляду і пройшли спеціалістів.

Далі зазначаємо необхідні обстеження у розрізі вікових категорій:

  • 7-10 років (2, 3, 4 класи) – один раз на рік достатньо огляду педіатра чи сімейника, після якого надається довідка встановленого зразка;
  • 11 років – обов'язково хірург, ортопед-травматолог, офтальмолог та стоматолог, інші спеціалісти – за показаннями;
  • 12-14 років — огляд лікарем «первинки» (педіатр чи сімейний);
  • з 15 років обов'язкова флюорографія, стоматолог, хірург, ендокринолог, а якщо є показання, також психолог (зважаючи на підлітковий вік, обстеження психолога важливе), для дівчат – гінеколог;
  • 16-17 років (перед випуском) – лікар первинної ланки, стоматолог та гінеколог, щорічна флюорографія, інші спеціалісти – за необхідності.

Діти до 15 років мають приходити на такий медичний огляд у присутності батьків, з 15 років – можуть і самі. Але якщо з якихось причин дитина не проходить огляд, дозвіл на це мають дати батьки.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: mediton-clinic.dp.ua
Теги: медогляд школярі діти
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