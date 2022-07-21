Кременчужанин Вадим Матрос - чемпіон Європи з греко-римської боротьби

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 167

Вітаємо спортсмена та його тренера з високим досягненням

У Загребі (Ховатія) 19 липня закінчився чемпіонат Європи з греко-римської боротьби серед спортсменів до 15 років. У складі збірної України змагався кременчужанин Вадим Матрос, який виступає під крівництвом тренера Сергія Бузька. Вихованець спортивного ліцею ім. Піддубного виступав у ваговій категорії до 44 кг.

У першому кваліфікаційному поєдинку Вадим переміг серба Андрея Раячича і увійшов до 1/8 фіналу. Далі Вадим переміг Діонісія Гріба з Молдови, а чвертьфіналі здолав турка Мехмета Ханіфі Сарпа.

У півфіналі кременчужанин Вадим Матрос боровся проти грузина Давіта Гамедави й переміг з рахунком 5:4. У фіналі наш спортсмен зустрівся з угорцем Петром Житовозом й переміг його з мінімальним рахунком 2:1.