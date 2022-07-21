Наслідки негоди: кременчуцькі рятувальники прибрали дерева по місту

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 434

Кременчуцькі рятувальники минулого вечора ліквідовували наслідки негоди. Як повідомляє Кременчуцьке управління ДСНС, буревій повалив дерева по вул. Пушкіна, майора Борищака, Лейтенанта Дніпрова.

Рятувальники за допомогою техніки розпиляли дерева та прибрали їх з проїжджої частини.

Нагадаємо, 20 липня, близько 19.30, у Кременчуці розгулялась негода. Місто накрила сильна гроза із шквалами. Як результат - по всьому місту попадали гілки та навіть цілі дерева. А над Кременчуцьким водосховищем очевидці бачили навіть невеликий смерч.