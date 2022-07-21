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Загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі України залишається, - Генштаб

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 316

 У той же час у військових частинах збройних сил росії спостерігається тенденція щодо звільнення значної частини особового складу

Генштаб попереджає про збереження загрози ракетних ударів російською армією по об'єктах критичної інфраструктури України. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. 

У той же час за наявною інформацією, у військових частинах збройних сил рф спостерігається тенденція щодо звільнення значної частини особового складу, які проходили службу за короткостроковими контрактами. 

«Також більшість військовослужбовців відмовляється подовжувати довготермінові контракти, дія яких закінчилась», - йдеться в повідомленні.

Щодо оперативної обстановки. Російські загарбники вели штурм Вуглегірської ТЕС, проте українські захисники змусили ворога вдатися до втечі.

На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати повітряну розвідку БпЛА у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії.

На Слов’янському напрямку обстріли зафіксовано неподалік Дібровного, Краснопілля, Чепіля, Адамівки, Грушувахи та інших.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони Краматорська, Сіверська, Григорівкаи, Званівки та Спірного. Противник  веде штурмові дії поблизу Івано-Дар’ївки, бої тривають.

На Бахмутському напрямку завдав авіаударів по селах Вершина та Білогорівка.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Веселе, Уманське, Курахове, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Золота Нива, Новопіль, Новомайорське, Полтавка, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка та інших. Завдав авіаударів неподалік Красногорівки та Солодкого. На окремих ділянках ворог удосконалює інженерне обладнання оборонних позицій.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Здійснює ведення розвідки БпЛА.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації застерігає не вірити фейкам щодо конкретних дат можливих ракетних обстрілів та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Генштаб ЗСУ
Теги: війна Генштаб ЗСУ зведення
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