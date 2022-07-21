Через постійні обстріли районів Нікополя на Дніпропетровщині людям пропонують тимчасове житло та евакуацію

Протягом останнього тижня місто Нікополь на Дніпропетровщині перебуває практично під постійним обстрілом - російська армія гатить РСЗВ через Каховське водосховище з окупованого Енергодара по мирних кварталах.
У зв'язку із цим у Нікопольській районній військовій адміністрації людям запропонували тимчасове житло. Також щодня у складі поїзда Львів - Запоріжжя можна скористатись безкоштовними евакуаційними вагонами.
Нагадаємо, 20 липня внаслідок обстрілу Нікополя постраждало шестеро людей, серед них - четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки. Обстрілом вщент зруйновані 3 приватні будинки, з десяток - пошкоджені.
Минулої ночі 21 липня після обстрілів, на щастя, обійшлось без потерпілих.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер