Через постійні обстріли районів Нікополя на Дніпропетровщині людям пропонують тимчасове житло та евакуацію

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З цього міста щодня відправляються безкоштовні евакуаційні поїзди

Протягом останнього тижня місто Нікополь на Дніпропетровщині перебуває практично під постійним обстрілом - російська армія гатить РСЗВ через Каховське водосховище з окупованого Енергодара по мирних кварталах.

У зв'язку із цим у Нікопольській районній військовій адміністрації людям запропонували тимчасове житло. Також щодня у складі поїзда Львів - Запоріжжя можна скористатись безкоштовними евакуаційними вагонами.

Нагадаємо, 20 липня внаслідок обстрілу Нікополя постраждало шестеро людей, серед них - четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки. Обстрілом вщент зруйновані 3 приватні будинки, з десяток - пошкоджені.

Минулої ночі 21 липня після обстрілів, на щастя, обійшлось без потерпілих.



