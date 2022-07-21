Про ситуацію у Кременчуцькому районі, наслідки стихійного лиха та причини мору риби

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 131

Кримінальна ситуація у Кременчуцькому районі стабільна та контрольована. Резонансних подій та злочинів за минулу добу не трапилось.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За минулу добу громадяни 5 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Поліцейські затримали чотирьох водіїв за керування автомобілями у нетверезому стані. Окрім штрафу за статтею 130 КУАП вони можуть залишитись і без автівок, адже в умовах воєнного стану їхні автомобілі дозволено вилучати на потреби ЗСУ.

За минулу добу у Кременчуцькому районі затримано трьох громадян за підозрою у зберіганні наркотичних речовин.

Вчора співробітники ДСНС погасили дві невеликі пожежі у приватному секторі. Постраждалих немає.

Він також дав поясненню мору риби в річці Рудька, що впадає у Псел біля Кузменків.

- Вчора комісія виїжджала і брала проби води. Аналіз води показав, що ніяких сторонніх домішок та забруднюючих речовин у ній немає. Мор риби обумовлений виключно природніми причинами – спека призвела до того, що річка обміліла, вода у ній прогрілася, що викликало цвітіння водоростей, - пояснив Олег Лєднік.

На скаргу жителів Третього Занасипу щодо шуму від гонок мотоциклів, які там влаштовують, очільник району порадив їм одразу звертитися до поліції