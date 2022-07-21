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Кременчук, Надзвичайні новини

Про ситуацію у Кременчуцькому районі, наслідки стихійного лиха та причини мору риби

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 131

 

У Кременчуцькій РВА запевняють, що мор риби обумовлений природними причинами

Кримінальна ситуація у Кременчуцькому районі стабільна та контрольована. Резонансних подій та злочинів за минулу добу не трапилось.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За минулу добу громадяни 5 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Поліцейські затримали чотирьох водіїв за керування автомобілями у нетверезому стані. Окрім штрафу за статтею 130 КУАП вони можуть залишитись і без автівок, адже в умовах воєнного стану їхні автомобілі дозволено вилучати на потреби ЗСУ.

За минулу добу у Кременчуцькому районі затримано трьох громадян за підозрою у зберіганні наркотичних речовин.

Вчора співробітники ДСНС погасили дві невеликі пожежі у приватному секторі. Постраждалих немає.

- Внаслідок стихійного лиха вчора ввечері у районі було знеструмлено декілька населених пунктів. У частині з них електопостачання досі не відновлено. Ведуться ремонтні роботи. Рятувальники ДСНС всю ніч ліквідували наслідки негоди – прибирали дерева з доріг, - пояснив Олег Лєднік.

Він також дав поясненню мору риби в річці Рудька, що впадає у Псел біля Кузменків.

- Вчора комісія виїжджала і брала проби води. Аналіз води показав, що ніяких сторонніх домішок та забруднюючих речовин у ній немає. Мор риби обумовлений виключно природніми причинами – спека призвела до того, що річка обміліла, вода у ній прогрілася, що викликало цвітіння водоростей, - пояснив Олег Лєднік.

На скаргу жителів Третього Занасипу щодо шуму від гонок мотоциклів, які там влаштовують, очільник району порадив їм одразу звертитися до поліції

- Рада оборони Полтавщини з метою дотримання тиші заборонила рух транспортних засобів з «прямострумом» та іншими вихлопними системами без шумопоглинача на території області. Тому, про такі випадки треба одразу повідомляти поліцію, яка оперативно відреагує на порушення тиші. Це її функції та обов’язки, -  пояснив Олег Лєднік.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район ураган ДСНС
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