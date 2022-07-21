Про ситуацію у Кременчуцькому районі, наслідки стихійного лиха та причини мору риби

Кримінальна ситуація у Кременчуцькому районі стабільна та контрольована. Резонансних подій та злочинів за минулу добу не трапилось.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За минулу добу громадяни 5 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Поліцейські затримали чотирьох водіїв за керування автомобілями у нетверезому стані. Окрім штрафу за статтею 130 КУАП вони можуть залишитись і без автівок, адже в умовах воєнного стану їхні автомобілі дозволено вилучати на потреби ЗСУ.
За минулу добу у Кременчуцькому районі затримано трьох громадян за підозрою у зберіганні наркотичних речовин.
Вчора співробітники ДСНС погасили дві невеликі пожежі у приватному секторі. Постраждалих немає.
Він також дав поясненню мору риби в річці Рудька, що впадає у Псел біля Кузменків.
На скаргу жителів Третього Занасипу щодо шуму від гонок мотоциклів, які там влаштовують, очільник району порадив їм одразу звертитися до поліції
- Рада оборони Полтавщини з метою дотримання тиші заборонила рух транспортних засобів з «прямострумом» та іншими вихлопними системами без шумопоглинача на території області. Тому, про такі випадки треба одразу повідомляти поліцію, яка оперативно відреагує на порушення тиші. Це її функції та обов’язки, - пояснив Олег Лєднік.
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№ 27 від 7 липня 2022Читати номер