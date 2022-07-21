Ніч у регіонах: 7 ракет по Миколаївщині, «Гради» по Дніпропетровщині

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Минулої ночі було неспокійно на Харківщині, Миколаївщині, Сумщині, а також у Херсонській, Донецькій та Луганській областях. За даними голів обласних військових адміністрацій, відносно спокійно ніч минула у західних областях України - на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, а також на Кіровоградщині, Черкащині, Вінничині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Миколаїв: російська армія випустила по Миколаєву сім ракет С-300. За попередньою інформацією, відомо про влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення. На цей час відомо про одного постраждалого.

Вночі під обстрілами в області було с. Широке. Внаслідок потрапляння в житловий будинок є один загиблий. Обстріли у Баштанській громаді. Обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Також під постійними обстрілами залишаються села, що на лінії розмежування.

Сумщина: росіяни обстріляли минулої доби Шалигинську, Есманьську, Білопільську громади. По Новослобідській громаді надвечір росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню. Без жертв.

Дніпропетровщина:Ворог також знову обстріляв Нікопольський район. Ударив з «Градів» по Червоногригорівській громаді. Попередньо, без жертв та руйнувань.

Харківщина: Вночі окупанти завдали ударів по Чугуївському району, внаслідок обстрілу сталося часткове руйнування будівлі комплексу водопідготовки комунального підприємства, постраждалих немає. Протягом доби ворог обстрілював Харків, Богодухівський, Ізюмський райони. Через обстріли зруйновані об’єкти інфраструктури, горіли приватні домоволодіння, сміттєзвалища, поля із пшеницею. За добу по області 11 людей постраждало, 3 загиблих, серед них - 13-річна дитина.

На Луганщині населені пункти, в яких наші захисники тримають оборону, зазнали двох потужних ракетних ударів, чотирьох тривалих артилерійських атак, п’ятьох обстрілів із мінометів, а також спроби танкового наступу. У соцмережах повідомляється про продовження підготовки до псевдорефендуму. На окупованих територіях розпочато підбір кандидатів у члени виборчих комісій.

На Донеччині протягом доби – обстріл усієї лінії фронту. Вночі окупанти зруйнували дві школи – у Краматорську та Костянтинівці. Крім того, обстріляли промислову частину Краматорська – підприємства СКМЗ та НКМЗ. Значної шкоди завдали Бахмуту: там вкотре обстріляна центральна частина міста. У Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета. На щастя, не розірвалася. Крім того, касетним боєприпасом рашисти обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок. За добу – одна людина загинула, пʼять поранених цивільних.

Вночі на Херсонщині були гучні вибухи та постріли. Гучно було і у Чорнобаївці та у більшій частині Бериславського району. Знову десятки сіл Великоолександрівської, Калинівської, Нововоронцовської та інших тергромад потерпали від обстрілів, практично всі будинки в окупованих селах пошкоджені. Внаслідок постійних боїв на території області продовжують горіти поля із врожаєм та лісові зони. За офіційною інформацією, лише за кілька останніх днів вигоріло понад 230 гектарів пшениці у Бериславському та Генічеському районах, а також близько 10 гектарів лісу поблизу міста Олешки.

Загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі України залишається, - Генштаб