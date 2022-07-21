НБУ понизив офіційний курс гривні на 25% і зменшив щомісячний ліміт на її перекази за кордон

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Відтепер переказувати за кордон із гривневих платіжних карток можна не більше 30 тисяч грн, а витрачати за кордоном – до 100 тисяч грн

Національний банк України з 21 липня скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. Це пояснюють зміною в економіки України, викликані війною та зміцненням долара США до інших валют.

Про це НБУ повідомляє на своєму офіційному сайті.

- Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни, - йдеться у повідомленні.

Офіційний курс гривні до долару США й надалі залишається фіксованим. Це в НБУ пояснюють умовами високої невизначеності, зумовленої війною, і тим, що фіксований офіційний курс є «ключовим засобом виконання пріоритетних цілей НБУ». Серед них - забезпечення цінової та фінансової стабільності, що є важливою передумовою відновлення економіки.

- Фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн за 1 долар США на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Механізм фіксації курсу є стабілізатором економіки в поточних умовах. Війна триває вже майже п'ять місяців, за які відбулися суттєві зміни в нашій та світовій економіці. В таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань. Ураховуючи це, Національний банк здійснює разову корекцію офіційного курсу гривні до долара США та фіксує його на рівні 36,5686 грн/дол США. Новий рівень курсу стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності. Продовження політики фіксованого курсу дасть змогу Національному банку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи. Це ключова передумова стабільного функціонування економіки, що є життєво необхідним в умовах війни, – наголосив Голова НБУ Кирило Шевченко.

За оцінками НБУ, пониження курсу гривні збільшить приплив і продаж валютної виручки експортерами, а також мінімізує вплив на курс гривні валютних спекулянтів.

Крім того, з 21 липня:

ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінений з щомісячних 50 тис. грн на щотижневий - 12,5 тис. грн (в еквіваленті);

зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн;

установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті.

НБУ дозволить банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від 3 місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).

- Національний банк продовжує «стояти на варті» курсової стабільності та вживає необхідних заходів для збалансування кон'юнктури валютного ринку. Усі запроваджені з початку війни обмеження є тимчасовими заходами. Водночас зараз вони дають змогу економіці вистояти у війні та сприятимуть швидшому її відновленню після нашої Перемоги, – зазначив Голова НБУ Кирило Шевченко.

У НБУ зазначають, що рівень міжнародних резервів України є достатнім для забезпечення курсової стабільності, ураховуючи перспективи отримання міжнародної фінансової допомоги, поступове налагодження експортної логістики та зростання продажів експортерами, а також очікуване зниження попиту на валюту після зростання офіційного курсу долару.

Наведені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 21 липня 2022 року №154 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року №18», що набирає чинності з 21 липня 2022 року.