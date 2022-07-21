НБУ понизив офіційний курс гривні на 25% і зменшив щомісячний ліміт на її перекази за кордон

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Національний банк України з 21 липня скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. Це пояснюють зміною в економіки України, викликані війною та зміцненням долара США до інших валют.
Про це НБУ повідомляє на своєму офіційному сайті.
Офіційний курс гривні до долару США й надалі залишається фіксованим. Це в НБУ пояснюють умовами високої невизначеності, зумовленої війною, і тим, що фіксований офіційний курс є «ключовим засобом виконання пріоритетних цілей НБУ». Серед них - забезпечення цінової та фінансової стабільності, що є важливою передумовою відновлення економіки.
- Фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн за 1 долар США на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Механізм фіксації курсу є стабілізатором економіки в поточних умовах. Війна триває вже майже п'ять місяців, за які відбулися суттєві зміни в нашій та світовій економіці. В таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань.
Ураховуючи це, Національний банк здійснює разову корекцію офіційного курсу гривні до долара США та фіксує його на рівні 36,5686 грн/дол США. Новий рівень курсу стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності. Продовження політики фіксованого курсу дасть змогу Національному банку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи. Це ключова передумова стабільного функціонування економіки, що є життєво необхідним в умовах війни, – наголосив Голова НБУ Кирило Шевченко.
За оцінками НБУ, пониження курсу гривні збільшить приплив і продаж валютної виручки експортерами, а також мінімізує вплив на курс гривні валютних спекулянтів.
Крім того, з 21 липня:
НБУ дозволить банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від 3 місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).
У НБУ зазначають, що рівень міжнародних резервів України є достатнім для забезпечення курсової стабільності, ураховуючи перспективи отримання міжнародної фінансової допомоги, поступове налагодження експортної логістики та зростання продажів експортерами, а також очікуване зниження попиту на валюту після зростання офіційного курсу долару.
Наведені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 21 липня 2022 року №154 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року №18», що набирає чинності з 21 липня 2022 року.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер