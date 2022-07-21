Вдома у 26-річної полтавки знайшли кілограм наркотиків і психотропів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 293

26-річна полтавка продавала наркотичні та психотропні засоби через спеціально створений телеграм-канал, а замовлені клієнтами наркотики збувалися шляхом закладок. Про це повідомив Ігор Поліщук, начальник Управління боротьби з наркозлочинністю поліції області.

Під час обшуків у дівчини вилучили близько кілограма наркотиків, з-поміж яких: канабіс, амфетамін, марки LCD та інше. Вилучені речові докази спрямували на судову експертизу.

На даний час слідчі відділу поліції №1 Полтавського райуправління поліції приймають процесуальне рішення про вручення їй підозри у скоєнні наркозлочинів, а також щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчий підрозділ районного відділу поліції розслідує кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.309 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Також встановлюють інших людей, що можуть бути причетними до незаконної діяльності.

Нагадаємо, повідомити до поліції про наркозакладників, канали, чати та сайти, які використовують наркоділки, можна через чат-бот поліції Полтавщини у телеграмі @Police102Poltava.